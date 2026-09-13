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US-Rapper A$AP Rocky in der OlympiahalleChoreografiertes Chaos

Lesezeit: 2 Min.

Rekordebrechendes Showgenie: der New Yorker ASAP Rocky mit seinem ikonischem Styling, den pinken Lockenwicklern.
Rekordebrechendes Showgenie: der New Yorker ASAP Rocky mit seinem ikonischem Styling, den pinken Lockenwicklern.
Foto: Live Nation GmbH

Er seilt sich von fliegenden Helikopterattrappen ab und entert ein nachgebautes U-Boot als Bühne: Der New Yorker Rapper A$AP Rocky unterstreicht in der Olympiahalle sein Talent für den großen Auftritt.

Von Linus Freymark

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Es muss nur das Licht ausgehen – und die Halle gehört ihm! Jubel überall, dabei ist der Star des Abends noch gar nicht gesichtet worden. Stattdessen: Rotorengeräusche, eine verzerrte Stimme über Funk, hektisch wischt die Kamera auf der Leinwand über die Menge. Dazu die Erklärung: Gesucht wird A$AP Rocky, zuletzt gesehen in der Olympiahalle München. Selten dürften Fans so sehr darauf gehofft haben, dass die Staatsmacht ihr Idol endlich ausfindig macht.

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