Zum Hauptinhalt springen

Asap Rocky in der OlympiahalleWie der musikalische Draufgänger aus Harlem zum Weltstar wurde

Lesezeit: 2 Min.

Rapper Asap Rocky kommt im September nach München.
Rapper Asap Rocky kommt im September nach München. Emmi Korhonen

Er tickte mit Drogen und hatte wegen einer Schlägerei und einer Schießerei Ärger mit den Behörden: Die Biografie von Asap Rocky ist eines Rappers würdig – dabei hatte der New Yorker einst einen ganz anderen Berufswunsch.

Von Linus Freymark

SZ bei Google bevorzugen

Anstatt einer der berühmtesten Rapper seiner Zeit zu werden, wollte Asap Rocky als kleiner Junge Eisverkäufer werden. Für ihn seien das immer die coolsten Typen überhaupt gewesen, hat er mal erzählt. Wahrscheinlich wäre er einer dieser Verkäufer gewesen, die einem die Waffel hinhalten und dann immer wieder wegziehen, bis sie nach einem Haufen Überschläge und anderer Kunststücke endlich beim Kunden landet. Denn auch das hätten viele schon früher gesagt: Der Junge aus Harlem hat das Zeug zum Showmaster!

Zur SZ-Startseite

Greenfields Open Air in München
:Techno-Party, wo sonst Pferde galoppieren

Zum 25. Geburtstag des Greenfields Open Air kommen mehr als 15 000 Besucher auf die Galopprennbahn in Riem, um Stars wie Sven Väth, Richie Hawtin oder Peggy Gou zu erleben. Der Regen trübt die Stimmung nicht, die Situation an den Bars und Toiletten hingegen schon.

SZ PlusVon Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite