Er tickte mit Drogen und hatte wegen einer Schlägerei und einer Schießerei Ärger mit den Behörden: Die Biografie von Asap Rocky ist eines Rappers würdig – dabei hatte der New Yorker einst einen ganz anderen Berufswunsch.

Anstatt einer der berühmtesten Rapper seiner Zeit zu werden, wollte Asap Rocky als kleiner Junge Eisverkäufer werden. Für ihn seien das immer die coolsten Typen überhaupt gewesen, hat er mal erzählt. Wahrscheinlich wäre er einer dieser Verkäufer gewesen, die einem die Waffel hinhalten und dann immer wieder wegziehen, bis sie nach einem Haufen Überschläge und anderer Kunststücke endlich beim Kunden landet. Denn auch das hätten viele schon früher gesagt: Der Junge aus Harlem hat das Zeug zum Showmaster!