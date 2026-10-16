Der 54-Jährige hat sich nach Überzeugung des Gerichts an mehreren Frauen vergriffen. Einige Opfer konnten nicht mehr ermittelt werden. Nachdem der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil teilweise aufgehoben hat, kommt es erneut zum Prozess.

Facharzt Wolfgang H. bleibt dabei: Er sei unschuldig, beteuerte er kurz vor der Urteilsverkündung unter Tränen vor dem Landgericht München I. Der Gastroenterologe und frühere Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis soll zwischen 2017 und 2021 mehrere narkotisierte Frauen vergewaltigt haben, als er bei ihnen Darmspiegelungen durchführte. Die kassenärztliche Zulassung ist H. deshalb kürzlich entzogen worden. „Ich stehe vor dem Nichts, meine ganze Reputation, alles ist mir genommen worden“, sagte der 54-Jährige.