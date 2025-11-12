Zum Hauptinhalt springen

ArnulfstraßeRadfahrerin wird von Lastwagen überrollt und schwer verletzt

Der Unfall, der sich am Dienstagvormittag ereignete, beschäftigt die Verkehrspolizei. (Symbolfoto)
Der Unfall, der sich am Dienstagvormittag ereignete, beschäftigt die Verkehrspolizei. (Symbolfoto) (Foto: Robert Haas)

Eine Frau gerät auf der Arnulfstraße unter einen Lkw und erleidet einen Beckenbruch. Die Ermittler suchen Zeugen.

Eine 50 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagvormittag in München von einem Lastwagen überrollt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau war gegen 9.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Arnulfstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Lkw in dieselbe Richtung. Es kam zum Kontakt zwischen dem Fahrradlenker und dem Lastwagen. Die Radfahrerin stürzte, geriet unter den Lkw und wurde vom Fahrzeugreifen überrollt.

Welcher der beiden Unfallbeteiligten vorbeigefahren war oder überholt hatte, ist laut Polizei noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sollen sich mit dem Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210, Telefonnummer 089 6216-3322, in Verbindung setzen.

