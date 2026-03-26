Wiebke Hederich bekommt einen Blumenstrauß und einen Dank, ansonsten steht sie etwas abseits. Dabei war sie es, die über Jahre im Hintergrund vorangebracht hat, was Politik und Google jetzt feiern. Der Arnulfpark soll schattiger werden. Bald-Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) ist gekommen, um in der lang gezogenen Grünfläche zwischen Hacker- und Donnersbergerbrücke symbolisch den ersten von 50 zusätzlichen Bäumen zu pflanzen. Google spendiert 30 von ihnen, der Suchmaschinenkonzern hat seine München-Zentrale an diesem Park.

„Großartig“ sei das, sagt Wiebke Hederich. Von Beruf ist sie Anwältin, engagiert aber hat sie sich als Anwohnerin. Vor vier Jahren habe sie anfangen, sich für mehr Schatten zu einzusetzen. An heißen Sommertagen sei der Arnulfpark kaum zu nutzen. Weil es viel zu wenig Bäume gebe, sei er zu oft kein angenehmer Ort. Und weil einige der Bäume, die vor etwa zwei Jahrzehnten gepflanzt wurden, als das Neubaugebiet entstand, nicht gut gewachsen sind.

Jeanne-Marie Ehbauer, als Baureferentin auch verantwortlich für das Grün in der Stadt, erklärt den bescheidenen Wuchs vieler Bäume. Weil der Park auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs entstanden sei, und weil damals nicht ausreichend gute Erde hergebracht worden sei, hätten sie es schwer. 29 von ihnen habe man fällen müssen, diese würden komplett ersetzt. Zusätzlich kämen 50 weitere hinzu: Feldahorn, Spitzahorn, Weißesche, Tulpenbaum, Wildbirne und Zerreiche. Wenn sie wie gewünscht wachsen, erhöhe sich die Verschattung im Park von aktuell 22 auf gut 40 Prozent.

Als der Bagger den ersten Baum in seine Grube gesenkt hat, spricht Wieland Holfelder, Chef des Google-Entwicklungszentrums. Sein Unternehmen wolle bis 2030 komplett CO₂-frei wirtschaften, ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz seien die 30 spendierten Bäume. Wie viel sich Google die Grün-Spende kosten lässt? Das wolle er nicht sagen, man wolle das nicht so sehr ins Schaufenster stellen.

Er wendet sich an die Klasse 4g der Helmholtz-Grundschule am Arnulfpark. Statt Sportunterricht dürfen die Kinder der Baumaktion beiwohnen. „Die Bäume sind für die Zukunft“, sagt Holfelder, „ihr seid die Zukunft.“ Er sagt, dass die Baumspende seines Unternehmens nicht ganz uneigennützig sei, denn bald werde Google die nahe Arnulfpost eröffnen. Dann freuten sich die Mitarbeiter, durch einen schattigeren Park zwischen den Niederlassungen zu pendeln.

Das Baureferat teilt mit, dass die 50 Bäume inklusive des Pflanzens rund 375 000 kosten. Ein Großteil werde durch Fördergelder des Bundes finanziert. Könnte es für die Stadt ein zukunftsträchtiges Modell werden, größere Unternehmen in München, die von der städtischen Infrastruktur profitieren, öfter mal um ein paar Bäume zu bitten? Krause erinnert daran, dass das ja vor allem in der innerstädtischen Fußgängerzone relevant wäre, wo die Geschäfte von mehr Bäumen und besserer Aufenthaltsqualität profitieren würden, das Pflanzen eines Baumes aber einen hohen fünfstelligen Betrag koste. Und doch, er klingt zurückhaltend: Es sei Aufgabe der Kommune, Bäume zu finanzieren. Wenn Private was spendieren, sehr gerne, sagt Krause.

Wiebke Hederich hat das Schattenprojekt initiiert. Catherina Hess

So grauslich das Schneeschauer-Wetter an diesem Tag ist, das Treffen bei Baum und Bagger – die Schaufeln sind wie immer nur fürs Foto da – ist für alle ein Wohlfühltermin. Krause erzählt, dass er im Wahlkampf viele Wünsche zu hören bekommen habe, auch von Kindern. Er fragt die Schüler der 4g: Was glaubt ihr, was der meistgenannte Wunsch war? Ein Bub meldet sich: mehr Bäume, mehr Grün. Fast richtig, Krause grinst. Der größte Wunsch sei: weniger Hausaufgaben. Großes Gelächter. Aber dann, dann kämen die Bäume auf dem Wunschzettel.

Dann erinnert Krause an das große, grüne Ziel der Stadt, ans Konzept 3-30-300. Bald solle jeder Münchner beim Blick aus dem Fenster mindestens drei Bäume sehen, sollen 30 Prozent des öffentlichen Raums von Baumkronen überdeckt sein, soll die nächste Grünfläche maximal 300 Meter entfernt sein. Das sei notwendig angesichts der ständig steigenden Temperaturen, aber: „Das kostet ganz schön viel Geld.“ Wiebke Hederich, die Initiatorin des Schattenprojekts, sagt, sie sehe im Handeln Googles ein „schönes Beispiel für ein Unternehmen, das in den öffentlichen Raum investiert“.