Mit dem Animationsfilm „Arnie & Barney“ will der Münchner Regisseur Sean Heuston Kinder unterhalten – und für Öko-Themen sensibilisieren. Gelingt das? Und was hat der Kinofilm mit der Biene Maja zu tun?

Die Sonne brennt vom Himmel, das Land ist verdorrt, in Flüssen und Bächen fließt kaum noch Wasser. So könnte man den Sommer 2026 beschreiben, so beginnt auch ein Film, der in der ersten Septemberwoche in den Kinos anläuft. Es ist aber keine Klimawandel-Doku oder Dystopie, sondern ein Animationsfilm für Kinder: „Arnie & Barney – Retten das Wasser“ erzählt von zwei tollpatschigen Ameisen, die auf die Suche nach den verschwundenen Wasserströmen gehen, dabei aber mehr kaputt machen als reparieren. Der Film kombiniert also Chaos und Klamauk mit einer Öko-Botschaft: Kann das gutgehen?