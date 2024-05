Mit einer rund 150 000 Euro teuren Armbanduhr des Modells Patek Philippe Aquanaut sind am Samstag zwei Räuber in der Münchner Innenstadt davongebraust. Während einer der beiden auf einem Motorroller wartete, hatte der andere offenkundig eine 36 Jahre alte Münchnerin ausgespäht, die sich an der Ecke Promenadeplatz/Kardinal-Faulhaber-Straße gegen 18 Uhr längere Zeit mit einer Freundin unterhielt.