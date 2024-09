Von Paul Schäufele

Optimisten sagen: Das Prinzregententheater ist halb voll. Jedenfalls zu Beginn des Semifinales des ARD-Wettbewerbs im Fach Oboe ist das so. Doch am Schluss blickt man nur mehr in eine Handvoll erschöpfter, ratloser Gesichter. Welche drei sollen ins Finale? Kaum jemand hat sowohl in Mozarts C-Dur-Konzert (KV 314) als auch mit „Espirar“, dem Auftragswerk von Cathy Milliken, gleichermaßen überzeugen können.