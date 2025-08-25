Internationaler Contest für klassische Musik Ein Influencer soll dem ARD-Musikwettbewerb mehr Aufmerksamkeit verschaffen 25. August 2025, 11:50 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Warmspielen kurz vor dem entscheidenden Auftritt: Die Trompete ist eines der drei Instrumente, die noch beim ARD-Musikwettbewerb sind. (Foto: Fabian Stoffers/ARD-Musikwettbewerb)

Auf die Halbierung der Mittel reagiert der renommierte ARD-Musikwettbewerb mit neuen Ideen: Die mediale Präsenz des Contests soll gestärkt werden. Und das letzte Preisträgerkonzert wird von einem Weltstar dirigiert.

Von Michael Stallknecht

