Das neue Logo des ARD-Musikwettbewerbs ist eine Fermate. Der Halbkreis mit Punkt darin: Das bedeutet in der Musik ein Innehalten, aber auch einen Spannungsaufbau auf Künftiges hin. Beides ist der Jahrgang 2025, der am Montag, 1. September, beginnt. Einer, in dem junge Musikerinnen und Musiker ausnahmsweise nur auf drei unterschiedlichen Instrumenten konkurrieren werden: Klarinette, Trompete, Klavier.
Internationaler Contest für klassische MusikEin Influencer soll dem ARD-Musikwettbewerb mehr Aufmerksamkeit verschaffen
Lesezeit: 3 Min.
Auf die Halbierung der Mittel reagiert der renommierte ARD-Musikwettbewerb mit neuen Ideen: Die mediale Präsenz des Contests soll gestärkt werden. Und das letzte Preisträgerkonzert wird von einem Weltstar dirigiert.
Der Pianisten-Biograf Ernst Burger und sein letztes Werk:Ein Leben als Tastenforscher
Keiner taucht wie er ein in das Leben und die Kunst großer Pianisten. Das entzückte schon Leonard Bernstein. Nach dem Tod seiner Frau hat Ernst Burger noch einmal ein großes Werk geschrieben: über den heute vergessenen Sigismund Thalberg.
Lesen Sie mehr zum Thema