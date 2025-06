Architektur in München

Investoren planen den Umbau eines Büro-Ensembles in der Innenstadt. Der Sohn der ursprünglichen Architekten hält das für eine „Verschandelung“. Handelt es sich auch um einen Verstoß gegen das Urheberrecht?

Von Sebastian Krass

Vorn am Stiglmaierplatz thront der Löwenbräukeller, nach hinten raus geht es gleich zur Spaten-Brauerei. Von dort zieht dann und wann Braugeruch durchs Viertel. Es gibt also viel Münchner Tradition und auch Klischee in der Nachbarschaft.