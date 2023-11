Von Alfred Dürr

Es muss nicht immer gleich die Abrissbirne anrücken, um in die Jahre gekommene Gebäude zu beseitigen und Platz zu schaffen für moderne Immobilien. Das Zauberwort heißt "Neue Umbaukultur", ein Begriff, der nicht nur in Deutschland Konjunktur hat, sondern in ganz Europa. Bestehende Strukturen sollen möglichst kreativ erneuert werden. Das ist längst eine ökologische Notwendigkeit, denn kein anderer Industriezweig verschlingt so viele Ressourcen wie die Bauwirtschaft. Auch in München ist die Botschaft angekommen. Stadtbaurätin Elisabeth Merk spricht in der Planungspolitik schon von einer "Bauwende".