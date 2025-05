Interview von Sebastian Krass

Das Architekturbüro Allmann Wappner ist nicht nur eines der größten in München. Es hat in den vergangenen 30 Jahren auch zahlreiche Gebäude entworfen, die das Stadtbild prägen: von der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen über das Einkaufszentrum „Pasing Arcaden“ bis zum Luxus-Wohnhochhaus „Friends“ am Hirschgarten. Seit einigen Jahren arbeiten Markus Allmann, 65, und Ludwig Wappner, 67, mit ihrem Team auch für große US-Tech-Konzerne, die in München expandieren. Zum Gespräch über ihre Arbeit empfangen sie in einem Besprechungsraum ihres Büros, das in einer ehemaligen Fabrik an der Nymphenburger Straße untergebracht ist.