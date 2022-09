Die Archäologische Staatssammlung und das Bayerische Nationalmuseum in München öffnen am 16. Oktober ihre sonst nicht zugänglichen Werkstätten. Anlass ist der "Europäische Tag der Restaurierung", wie beide Institutionen mitteilen. Von 11 bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über den Beruf des Restaurators oder der Restauratorin zu informieren. Die zwei Werkstätten zählen nach eigenen Angaben zu den größten in Deutschland. Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen stellen an diesem Tag Beispiele aus der Konservierungs- und Restaurierungspraxis vor. Unmittelbar an den Kunstwerken stehen sie laut Ankündigung Rede und Antwort - egal, ob es um die Bearbeitung von Keramik, Glasmalerei und Steinskulptur gehe oder um die Restaurierung von Metallobjekten. Archäologische Themen wie Blockbergung, Erstversorgung und Nassholzkonservierung würden ebenfalls erläutert. Das Team der Archäologischen Staatssammlung widmet sich Fundstücken, die aktuell für die neue Dauerausstellung vorbereitet werden und im sanierten Museum spätestens 2023/24 zu sehen sein werden. Das Bayerische Nationalmuseum wiederum zeigt Objekte aus aktuellen Restaurierungsprojekten für die Dauerausstellung, ein neu einzurichtendes Zweigmuseum und die geplante Dauerausstellung zur Alltagskultur.