Noch sitzen sie an ihren Romanprojekten. Jetzt können sich Désirée Opela und Sina Scherzant über Arbeitsstipendien der Landeshauptstadt München freuen. Über die Vergabe hat am Mittwoch der Feriensenat des Stadtrats auf Jury-Empfehlung entschieden. Seit 2015 fördert die Stadt zwei Literaten, deren Werke noch im Entstehen sind, mit je 8000 Euro.

Um die Stipendien müssen sich Autorinnen und Autoren selbst beim Kulturreferat bewerben. Zu den Voraussetzungen gehört, dass sie in München oder Umgebung leben und mit ihrem Schreiben bereits im Literaturbetrieb in Erscheinung getreten sind. Und natürlich müssen sie die Mitglieder einer Jury mit ihren Textauszügen überzeugen. Dem Gremium gehören unter anderem Mitglieder des Stadtrats, aber auch Journalisten sowie Expertinnen aus dem Buchhandel und der Verlagsbranche an.

Désirée Opela debütierte 2019 mit ihrem Roman „Limbo“, 2022 folgte „Das Wetter in uns“, beide erschienen bei Faber & Faber. (Foto: privat)

Désirée Opela, Jahrgang 1988, ist dies mit „Güstmann“ gelungen, ein Romanprojekt, das sie selbst im Exposé als „intime Science-Fiction“ beschreibt. Angesiedelt im Jahr 2031, also quasi im nahen Übermorgen, wirkt die Welt in „Güstmann“ doch verstörend fremd. Den Text durchzieht ein Geflecht des Ominösen, Mysteriösen und Rätselhaften: Was hat es mit den „Frauen, die verschwinden“ auf sich? Welche „Substanzen“ werden mit welchen Absichten und Wirkungen im „Labor“ destilliert – all dies, wo doch für den Protagonisten Güstmann „gar nichts mehr einen Sinn gibt“.

„Viele Themen – Ökologie und Esoterik, Feminismus, Botanik und Pharmazeutik, Coaching und Lebensberatung bis hin zu ‚Systemʽ– sind in die Arbeitsprobe gepackt, gelegentlich vielleicht zu viel(e) auf diesem engen Raum“, so die Jury in ihrer Begründung. Und doch erwartet man sich von den avisierten 250 Seiten erzählerisch einiges: „Ein Text, dessen Lektüre auf lohnende Weise irritiert, zuweilen verstört, auch ratlos, gerade deshalb aber vor allem gespannt und neugierig darauf macht, wie und wohin er sich zuletzt entwickeln wird.“

Vielversprechend ist aus Sicht der Jury auch Sina Scherzants Exposé zu ihrem Roman „Ätna“: „Die Erzählstimme schmiegt sich virtuos an das Außen- und Innenleben der Figuren und bedient furchtlos die gesamte Klaviatur der deutschen Sprache.“

Schon in ihren beiden Vorgängerromanen „Taumeln“ und „Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne“ ging es Scherzant, Jahrgang 1991, um oft vernachlässigte Themen wie Einsamkeit, häusliche Gewalt und innere Emigration. „Ätna“ nun ist die Erzählung eines Schmerzes. Protagonistin Lucia liegt im Krankenhaus. Komplikationen, Schmerzen stellen sich ein, obwohl man ihr doch versprochen hatte, nach der Operation würde alles besser sein. Doch nichts ist gut. Etwas brodelt in ihrem Körper, das jederzeit ausbrechen kann. „So kann man nicht anders, als den angekündigten Vulkanausbruch mit angehaltenem Atem zu erwarten“, meint die Jury.