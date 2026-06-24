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StudieWo in München besonders viele Arbeitskräfte fehlen

Lesezeit: 3 Min.

Unter anderem viele Reinigungskräfte werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen.
Unter anderem viele Reinigungskräfte werden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Silvia Marks / dpa-tmn

Der Fachkräftemangel soll sich laut einer Studie weniger stark zuspitzen als erwartet. Doch manche Branchen sind viel stärker betroffen als andere – und das könnte die Stadt zu spüren bekommen.

Von Catherine Hoffmann

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Der Fachkräftemangel in Bayern wird sich in den kommenden Jahren zwar weniger stark zuspitzen als erwartet. Verschwinden wird er aber nicht. Nach einer Studie der Prognos AG im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fehlen dem Freistaat im Jahr 2035 in einem Basisszenario rund 290 000 Arbeitskräfte. Selbst wenn die Wirtschaft schwächer wächst, bleibt nach den Modellrechnungen eine Lücke von etwa 210 000 Personen. Bei einer besseren Konjunktur könnte sie auf 330 000 Personen steigen.

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