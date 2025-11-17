Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Arabellapark in Bogenhausen vor eine U-Bahn gefallen und überrollt worden. Der 53-Jährige sei auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er zuvor unkoordiniert von einer Wartebank aufgestanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei er zum Gleis gegangen und aus bislang unklarer Ursache hineingefallen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor Mitternacht. Der Bahnsteig war zu dieser Zeit bis auf den Verunglückten menschenleer.