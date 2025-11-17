Zum Hauptinhalt springen

ArabellaparkMann wird von U-Bahn überrollt

Der Mann saß vor seinem Sturz ins Gleis auf einer Wartebank in der U-Bahn-Station Arabellapark (Archivbild).
Der Mann saß vor seinem Sturz ins Gleis auf einer Wartebank in der U-Bahn-Station Arabellapark (Archivbild). (Foto: Florian Peljak)

Der mutmaßlich betrunkene 53-Jährige fällt am Arabellapark ins Gleis. Obwohl die U-Bahn eine Gefahrenbremsung macht, wird er schwer verletzt.

Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Arabellapark in Bogenhausen vor eine U-Bahn gefallen und überrollt worden. Der 53-Jährige sei auf Videoaufnahmen zu sehen, wie er zuvor unkoordiniert von einer Wartebank aufgestanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei er zum Gleis gegangen und aus bislang unklarer Ursache hineingefallen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor Mitternacht. Der Bahnsteig war zu dieser Zeit bis auf den Verunglückten menschenleer.

Trotz einer Gefahrenbremsung sei der Mann von der gerade einfahrenden U4 überfahren worden. Der 53-Jährige habe sich dabei noch etwas zwischen die Gleise legen können. Er wurde schwer verletzt, unter anderem am Kopf, wie es hieß. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bislang keine. Dem Mann wurde wegen des Verdachts auf Alkoholisierung Blut entnommen.

