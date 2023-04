In dem Haus war ein Sofa in Brand geraten. Polizisten entdeckten die Flammen.

Die Feuerwehr hat am frühen Donnerstagabend eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung im Arabellapark gerettet. In dem Mehrparteienhaus in der Englschalkinger Straße war ein Sofa in Brand geraten. Polizisten hatten gesehen, wie aus den Fenstern Flammen schlugen. Sie riefen die Feuerwehr, die einen Trupp über das Treppenhaus schickte, ein weiterer sollte über die Drehleiter in die Wohnung gelangen.

Dort entdeckten die Einsatzkräfte die reglos auf dem Boden liegende Bewohnerin. Sie retteten die Frau nach draußen, wo der Rettungsdienst sie versorgte. Die Feuerwehrleute löschten unterdessen den Brand. Die schwer verletzte Bewohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Feuerwehr auf einen höheren fünfstelligen Betrag.