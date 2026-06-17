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Immobilien in MünchenStatt Abriss: Arabellahaus wird für Hunderte Millionen Euro umgebaut

Lesezeit: 5 Min.

Nach den Plänen der Bayerischen Hausbau soll das Arabellahaus künftig eine Rolltreppe an der Fassade bekommen. Die Fahrt dauert gut sieben MInuten.
Nach den Plänen der Bayerischen Hausbau soll das Arabellahaus künftig eine Rolltreppe an der Fassade bekommen. Die Fahrt dauert gut sieben MInuten. Visualisierung: Bayerische Hausbau Real Estate

Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet.

Von Sebastian Krass

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Es wäre ein gigantischer Gebäudeabriss geworden, nun wird es eines der größten Umbauprojekte Münchens: Die Bayerische Hausbau hat sich von dem Plan verabschiedet, das ikonische Arabellahaus durch einen Neubau zu ersetzen. Stattdessen will das Immobilienunternehmen aus Pullach das 75 Meter hohe und 150 Meter lange Gebäude im Arabellapark im Stadtbezirk Bogenhausen kernsanieren und erweitern – und dabei ein erhebliches Plus an Mietwohnraum schaffen, teils zu preisgedämpften Mieten.

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Es ist eines der markantesten Gebäude in München: Im Arabella-Hochhaus wohnen Professorinnen und Sex-Beraterinnen, in der Sauna gibt es Tratsch - und zwischen den alten Mauern unzählige Geschichten. Ein Besuch.

SZ PlusVon Franziska Ruf (Text), Florian Peljak (Fotos) und Lisa Sonnabend (digitale Umsetzung)

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