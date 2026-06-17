Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet.

Es wäre ein gigantischer Gebäudeabriss geworden, nun wird es eines der größten Umbauprojekte Münchens: Die Bayerische Hausbau hat sich von dem Plan verabschiedet, das ikonische Arabellahaus durch einen Neubau zu ersetzen. Stattdessen will das Immobilienunternehmen aus Pullach das 75 Meter hohe und 150 Meter lange Gebäude im Arabellapark im Stadtbezirk Bogenhausen kernsanieren und erweitern – und dabei ein erhebliches Plus an Mietwohnraum schaffen, teils zu preisgedämpften Mieten.