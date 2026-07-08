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Architektur in MünchenBraucht das Arabellahaus wirklich eine Rolltreppe an der Fassade?

Lesezeit: 3 Min.

Eine Rolltreppe von ganz unten nach ganz oben: Mit dieser Simulation bewerben die Eigentümer und Architekten ihr Umbaukonzept für das Arabellahaus.
Eine Rolltreppe von ganz unten nach ganz oben: Mit dieser Simulation bewerben die Eigentümer und Architekten ihr Umbaukonzept für das Arabellahaus. Bayerische Hausbau Real Estate

Das Hochhaus im Arabellapark ist „am Ende seiner Lebenszeit“ angekommen, doch ein Abriss ist vom Tisch. Nun hat ein Gremium für wichtige Bauprojekte der Stadt die Sanierungspläne diskutiert.

Von Sebastian Krass

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Einhelliges Lob dafür, dass einem ikonischen Münchner Gebäude der Abriss erspart bleibt – aber Zweifel an einigen architektonischen Veränderungen: So lässt sich das Urteil der Stadtgestaltungskommission über das Sanierungskonzept für das Arabellahaus zusammenfassen.

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Eine Utopie von gestern für morgen: Das Arabellahaus in München wird nicht abgerissen, sondern spektakulär revitalisiert. Über ein Leuchtturmprojekt, das weit über die Stadt hinausragt.

SZ PlusVon Gerhard Matzig

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