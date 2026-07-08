Das Hochhaus im Arabellapark ist „am Ende seiner Lebenszeit“ angekommen, doch ein Abriss ist vom Tisch. Nun hat ein Gremium für wichtige Bauprojekte der Stadt die Sanierungspläne diskutiert.

Einhelliges Lob dafür, dass einem ikonischen Münchner Gebäude der Abriss erspart bleibt – aber Zweifel an einigen architektonischen Veränderungen: So lässt sich das Urteil der Stadtgestaltungskommission über das Sanierungskonzept für das Arabellahaus zusammenfassen.