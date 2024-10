Von Sebastian Krass

Steinschlaggefahr an einer Münchner Architekturikone: Wegen Schäden an der Fassade muss die Bayerische Hausbau als Eigentümerin Absperrungen rund um das Arabellahaus aufstellen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die das Unternehmen am Montagnachmittag versandt hat. Zudem bekommen die Hauptzugänge zu dem Gebäude, das mit seinen enormen Dimensionen ein prägender Teil des Münchner Stadtbildes ist, überdachte Durchgänge. Ebenso müssen Teile der Terrassen im zweiten Obergeschoss sowie sämtliche Balkone des Hotels im 22. Stock gesperrt werden.