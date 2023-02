Auf diesem Grundstück an der Seidlstraße will der US-Konzern Apple einen sechsgeschossigen Neubau hochziehen.

Der US-Konzern will seine Expansion in der Stadt vorantreiben. Mit dem Deal erzielt der Freistaat Bayern einen Kaufpreis, der deutlich über dem Marktwert liegt.

Von Sebastian Krass

Es dürfte einer der teuersten Grundstücksverkäufe in der Geschichte des Freistaats sein: Der Haushaltsausschuss des bayerischen Landtags hat am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, das Areal an der Seidlstraße 15 bis 19 in der Maxvorstadt an den US-Technologiekonzern Apple zu veräußern. Die CSU-Fraktion machte das mit einer Pressemitteilung öffentlich.