Einen Drink in Münchens ältester amerikanischer Cocktailbar trinken, Brotzeit in einem Traditionswirtshaus essen und Street Art an Hauswänden entdecken – das und mehr lässt sich erleben, wenn man der neuen App für digitale Stadtrundgänge folgt, die die Stadt München am Dienstag vorgestellt hat. Bei „Stadt(er)leben München“ werden zwei verschiedene Routen angeboten. Sie sollen Geschäfte miteinander verbinden, „für die es sich lohnt, in die Innenstadt zu gehen“, sagt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner. Auch klassische Sehenswürdigkeiten wie der Viktualienmarkt, die Asam- oder die Frauenkirche sind dabei.