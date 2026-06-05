Das war’s: Aufs Smartphone herunterladen kann man die „muenchen App“ zwar noch, buchen lässt sich allerdings nichts mehr. Nach dem Öffnen ploppt direkt die Meldung auf, dass vom 27. Mai an „kein Ticketkauf“ mehr möglich sei und die App am 1. Juli ende.

„Ausschlaggebend für die Entscheidung waren wirtschaftliche Gründe“, schreibt das IT-Referat der Stadt München auf Anfrage. Das Referat ist gemeinsam mit dem App-Betreiber dafür verantwortlich, dass die Anwendung Anfang Juli – mehr als drei Jahre nach der Einführung im Januar 2023 – eingestellt wird.

Dabei hatten sich nach Angaben der Münchner Stadtwerke Ende vergangenen Jahres etwa 80 000 Nutzer dafür registriert; insgesamt soll sie bis dahin knapp 220 000 Mal heruntergeladen worden sein. Im App-Store von Apple haben sie mehr als eintausend Menschen mit insgesamt 4,9 Sternen als sehr gut bewertet.

Die Nutzer konnten mit der App Tickets für Hunderte Aktivitäten in München gebündelt an einem Ort buchen, etwa für den Tierpark, Museen, Theater, städtische Bäder sowie den ÖPNV und Sharing-Angebote für Räder und E-Scooter. Mit dem Vorteil, dass Nutzer sich das Schlangestehen an der Kasse sparen. Die App hat außerdem über Öffnungszeiten, beliebte Angebote und Eintrittspreise informiert oder personalisierte Empfehlungen gegeben.

Nach Angaben des Referats war es aber technisch und administrativ sehr aufwendig, die vielen Anbieter der App zu betreuen sowie die verschiedenen Ticketsysteme zu entwickeln, anzubinden und zu betreiben. Gleichzeitig gebe es heute mehrere alternative Anbieter, bei denen man bundesweit gebündelt Aktivitäten buchen könne.

Die App endet – und niemand beschwert sich

Bereits über die App gekaufte und bislang nicht eingelöste Tickets bleiben aber gültig. Sie wurden beim Erwerb per E-Mail zugesandt und können so noch genutzt werden. Die Nutzer der App seien im Mai auch direkt per E-Mail über die Änderungen informiert worden, so das IT-Referat. Beschwert habe sich darüber bislang niemand.

Die „muenchen-App“ wurde im Auftrag der Stadt München durch die Stadtwerke entwickelt und betrieben. „Eine zentrale App für alle städtischen Angebote“ anzubieten, war ein Vorhaben im Koalitionsvertrag des letzten Stadtrats. Eine vergleichbare App ist laut des IT-Referats für die Zukunft nicht geplant. Tickets für Aktivitäten in München müssten zukünftig über die bundesweiten Veranstaltungsportale oder die Webseiten der jeweiligen Einrichtungen gebucht werden.

Für die Nutzer des Ferien- und des Familien-Passes soll es künftig aber eine Web-App mit allen wichtigen Informationen zu den Angeboten und Veranstaltungen dieser Leistungen geben. Diese App werde laut des Referats aktuell entwickelt. Gleiches gelte für den München-Pass, der das Angebotspaket ergänzen soll.