Natürlich kann eine App eine Demenz nicht aufheben. Der neue Demenzguide, der von diesem Dienstag an abrufbar ist, bewirkt keine Wunder. Aber die kostenlose digitale Hilfe kann Menschen, die sich um Angehörige mit Demenz kümmern, den Umgang mit den Auswirkungen durchaus erleichtern und so die Situation verbessern. So ist es gut zu wissen, dass man auf Fragen, die vor die Wahl "entweder - oder" stellen, besser verzichtet, weil sich Menschen mit Demenz schwer tun, darauf zu antworten. In der neuen kostenlosen App finden sich viele einfache Verhaltenstipps, aber auch Ideen für die Gestaltung des Alltags.

Nach Kategorien wie "Wissen", "Zuspruch" oder "Auszeit" geordnet, bietet die App kurze und knappe Informationen. Das ist Absicht, im Interesse der Angehörigen. Sie seien "meist so gefordert, dass ihnen zu wenig Zeit bleibt, um sich bei Veranstaltungen oder Vorträgen zu informieren", sagt Pfarrerin Edith Öxler, Leiterin der Evangelischen Altenheimseelsorge im Dekanatsbezirk. Maria Kotulek, Fachreferentin für Demenz der Abteilung Seniorenpastoral im Erzbischöflichen Ordinariat, die zusammen mit Öxler die von zwei Münchner Informatikstudentinnen programmierten Inhalte entwickelt hat, betont: "Die tagtägliche Betreuung von dementiell veränderten Menschen kostet sehr viel Kraft, wenn ganz einfache Dinge wie Kaffeekochen oder Schuhebinden vergessen werden."