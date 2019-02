6. Februar 2019, 18:59 Uhr München Apassionata sagt Shows ab

Die beiden geplanten Gastspiele der Pferdeshow Apassionata am Karsamstag in der Olympiahalle sind abgesagt. "Aus tourneetechnischen Gründen finden die geplanten Termine am 20. April nunmehr nicht statt", teilt der Veranstalter mit, "auch um Pferden und Reitern eine zusätzliche Ruhephase zu gönnen". Bereits im Vorverkauf erworbene Karten würden von den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Die Begründung für die Absage klingt insofern kurios, als der Pferde-Freizeitpark Equilaland in Fröttmaning seit einem halben Jahr ähnliche Shows anbietet und zudem mit dem Tourneeprogramm "Cavalluna" im März drei Mal in der Olympiahalle gastiert. Gut möglich also, dass der Bedarf an Pferdeshows in München einfach gedeckt ist.