Bombenfund in Ramersdorf-Perlach: Mehr als 2000 Menschen müssen Gegend verlassen

Polizei in München

Von Martin Bernstein

Nach dem Fund einer Splittersprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen im Münchner Stadtteil Ramersdorf-Perlach bis zum Abend mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der auf einer Baustelle an der Anzinger Straße entdeckte 75-Kilogramm-Sprengkörper mache Evakuierungen im Umkreis von 300 Metern um den Fundort nötig, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr am Nachmittag.

Für betroffene Anwohner, die nicht bei Freunden oder Familie unterkommen können, werden Turnhallen aufgesperrt. Lautsprecherwagen der Feuerwehr fahren durch die Straßen, Einsatzkräfte gehen von Tür zu Tür. Nach 19 Uhr soll die Bombe entschärft werden.

Die Münchner Berufsfeuerwehr ist von dem Bombenfund gleich in zweifacher Hinsicht betroffen: Auf dem Areal, auf dem der Sprengsatz entdeckt wurde, entsteht derzeit Zug um Zug die neue Feuerwache 5. Am 2. Februar ist dort bereits der erste von drei Bauabschnitten in Betrieb gegangen. Die Fertigstellung der Ramersdorfer Feuerwache wird nach Planungen des städtischen Baureferats Ende des ersten Quartals 2025 erfolgen. Im Bereich des Bombenfundorts befanden sich über Jahrzehnte die alte Feuerwache, ein Übungstauchbecken, ein Sport- und ein Hubschrauberlandeplatz.