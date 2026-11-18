Visuelle Projektionen, die auf großen Leinwänden sphärische Farbspiele und Roboterwesen zeigen. Davor ein DJ-Pult und ein Mann, der Melodic Techno spielt. Und vor ihm: Tausende Menschen, die ekstatisch tanzen oder vor Ehrfurcht starr stehen, das Handy in der Hand.

In einer Zeit, in der Konzerte jenseits der Subkultur zu Veranstaltungen werden, die sich an Superlativen und üppigen Beschreibungen überschlagen (immersives Ereignis, Event, Konzerterlebnis, um mal ein paar Schlagworte zu nennen), trifft der italienisch-amerikanische DJ Anyma, wie sich Matteo Milleri nennt, einen Nerv. Seine Auftritte verbinden aufwendige visuelle Shows mit Melodic Techno und schaffen es dabei, sowohl junge Leute als auch eingefleischte Techno-Hörer, die die Hochzeit des Genres in den Neunzigerjahren miterlebt haben, zu begeistern.

Der Künstlername Anyma hängt die Erwartungen hoch. „Anima“ heißt Seele auf Latein, daran angelehnt schreibt Milleri seinen Künstlernamen. Geboren 1988 in eine italienisch-amerikanische Familie, wurde Matteo Milleri als Teil des Techno-Duos Tales Of Us weltberühmt. Seinen Kompagnon Carmine Canto lernte er in Mailand kennen, gemeinsam zogen sie nach Berlin und etablierten sich dort in der Szene. Mit „Afterlife“ gründeten sie eine Musikplattform, unter deren Dach Musik veröffentlicht und Events veranstaltet werden.

Über Afterlife veröffentlichte Anyma 2021 auch seine erste Solo-EP, „Sentient“. Richtig groß wurde Anyma mit der „Genesys“-Trilogie, auf den Alben kooperierte er mit internationalen Stars von Ellie Goulding über Szene-Liebling Sevdaliza.

Eine besondere Verbindung hat Anyma mit der Sängerin Grimes. Die beiden kooperierten mehrmals miteinander, eine kongeniale Zusammenarbeit. Die kanadische Musikerin hat wie Anyma ein Faible für bedeutungsaufgeladene Albumtitel, Referenzen zu antiken Mythologien, Science-Fiction und Fantasy. Grimes startete ihre Musikkarriere auf der Internetplattform Myspace und machte sich mit eigenwilligen bis sperrigen Songs zwischen Electro und Indie einen Namen. In ihrem Werk setzt sie sich mit Internetkultur und zeitgeistigen Phänomenen auseinander, in ihrem Song „We Appreciate Power“ heißt es „People like to say that we’re insane / But AI will reward us when it reigns“, auf Deutsch: „Die Leute sagen gerne, dass wir verrückt sind / Aber die KI wird uns belohnen, wenn sie erst einmal herrscht“. Das dazugehörige Album von 2020 heißt „Miss Anthropocene“.

Die neue Show hat in Deutschland Premiere

Außerhalb der Musikszene erlangte sie Bekanntheit für ihre Beziehung mit Elon Musk und der eher ungewöhnlichen Namenswahl der Kinder, vor allem des Erstgeborenen „X Æ A-12“, nach der Trennung veralberte Grimes Paparazzi, indem sie mit einer Ausgabe des „Kommunistischen Manifests“ posierte. Die Zusammenarbeit mit Anyma begann in der Zeit nach Musk, 2022 erschien ihre Single „Welcome To The Opera“, es folgten weitere gemeinsame Songs. Von 2024 bis 2025 waren die beiden liiert, öffentlich äußert sich Matteo Milleri kaum über sein Privatleben.

Mit Anyma ist ihm nicht nur gelungen, auf den wichtigen Festivals wie dem Coachella und Tomorrowland, sondern auch über mehrere Monate eine Show in Las Vegas zu spielen, eine sogenannte „Residency“ im Sphere, einer Musikarena auf dem Las Vegas Strip. Fans loben Anyma für die interdisziplinäre Arbeit, die Verbindung von elektronischer Musik und visueller Kunst. Mit einem kritischen Blick könnten die Visuals als etwas seelenlos bezeichnet werden.

Nun hat Anyma eine neue Show entwickelt, die ihre Deutschland-Premiere in München feiert. „Æden“ ist ein Open-Air-Konzept, das kommenden Sommer auf dem Königsplatz präsentiert wird. Das erste Konzert am 19. Juni ist bereits ausverkauft, für den 20. Juni. gibt es noch Tickets.

Anyma, Æden, 19. und 20. Juni 2027, Königsplatz