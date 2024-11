Gerade waren die Termine festgelegt – dann kam die Bundestagswahl dazwischen. An drei Tagen im Januar wollte die Stadt Einwohnerversammlungen in drei Teilen Bogenhausens veranstalten. Anlass ist die geplante Einführung von Parklizenzgebieten, auch bekannt als Anwohnerparken.

Doch diese Termine sind nicht mehr möglich, seit sich SPD und CDU im Bundestag auf den 23. Februar als Termin für Neuwahlen festgelegt haben. Denn sechs Wochen vor einer Wahl gilt eine Sperrfrist für Bürger- und Einwohnerversammlungen. Das hat das Direktorium der Stadt am Donnerstag auf Anfrage der SZ mitgeteilt.

„Die Stadt ist bei ihren Veranstaltungen zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet“, erklärt eine Sprecherin. „Bürger- und Einwohnerversammlungen bergen immer das Risiko einer indirekten Wahlwerbung vor Wahlen.“ Die Sperrfrist-Regelung habe sich „seit langer Zeit bewährt“. Sie gilt vom 12. Januar an.

Die Einwohnerversammlungen in Bogenhausen sind ein Politikum. Bei einer Sondersitzung des Bezirksausschusses (BA) zu den Parklizenzgebieten, die rund um die Mühlbaurstraße, die Holbeinstraße und in der Parkstadt Bogenhausen geplant sind, war in der vergangenen Woche kein Vertreter des zuständigen Mobilitätsreferats anwesend, um Fragen zu beantworten.

Anne Hübner, Fraktionsvorsitzende von SPD/Volt im Stadtrat, zeigte sich darüber verärgert und kündigte an, dass der Stadtrat die Lizenzgebiete nicht verabschieden werde, bevor es Einwohnerversammlungen gegeben habe. Folgerichtig beschloss der Mobilitätsausschuss am Mittwoch die Vertagung der Beschlussvorlage, die Parkregelungen für insgesamt acht Quartiere in München vorsieht.

Mobilitätsreferent Georg Dunkel hat eingeräumt, dass die Abwesenheit in der BA-Sitzung ein Fehler gewesen sei. Nun erklärt seine Sprecherin, man sei „gerne bereit“, über die Planungen „auch in anderen Stadtbezirken“ zu informieren. Dafür brauche das Referat eine offizielle Einladung.

Neue Versammlungstermine sind nach den Faschingsferien, also von Mitte März an, denkbar. Der Bogenhauser BA-Vorsitzende Florian Ring (CSU) nennt die Verzögerung „ärgerlich, weil mir die Sachinformation der Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, aber die Bundestagswahl überlagert nun eben alles“.