UN-Generalsekretär in der Synagoge

António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen (links), besucht am Vorabend der Sicherheitskonferenz Charlotte Knobloch und die Synagoge Ohel Jakob.

Am Vorabend der Siko besucht António Guterres die Synagoge am St.-Jakobsplatz. Nach seinen Äußerungen zum Überfall der Hamas ist die Skepsis der jüdischen Gemeinde anfangs groß. Doch dann kann man Vertrauen beim Wachsen zusehen.

Von Roman Deininger

Große Fragen stehen im Raum am Donnerstagabend in der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), weltpolitische Fragen, das kann man ohne Übertreibung sagen. Aber wie so oft im Leben sind es die kleinen Dinge, die darüber entscheiden, ob die Temperatur im Raum gefühlt steigt oder fällt.