Ob künstliche Intelligenz, Benimm-Regeln oder Kunst: Seit inzwischen zwölf Jahren erklärt Tobias Krell als Checker Tobi in seinen Filmen Kindern alle möglichen Phänomene. Der gebürtige Mainzer lebt in München und ist seit Jahren jede Woche mit seiner Sendung im Kinderkanal und im Ersten zu sehen. Nach den erfolgreichen Kinofilmen „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ und „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ kommt am 8. Januar der dritte Abenteuerfilm „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ ins Kino. Nachdem es in den ersten beiden Filmen ums Wasser, die Luft, Klima und Freundschaft ging, ist nun das Element Erde das zentrale Thema. Antonia Simm, seit vielen Jahren im Team der Checker-Produktionsfirma Megaherz, gibt hier ihr Kinodebüt als Regisseurin.

Montag: Meister der Nudeln

Weiping Xu traktiert in seinem Lokal „Max Beef Noodles“ Teigklumpen mit Eleganz und Wucht, so dass daraus filigrane und die derzeit in München wohl gefragtesten Nudeln werden. (Foto: Mark Siaulys Pfeiffer)

Heute fahre ich nach München zurück. In den vergangenen Tagen habe ich zusammen mit Tobi (aka Checker Tobi) unseren neuen Kinofilm in Wien und Zürich vorgestellt. Die gebannten Blicke der Kinder während der Kinovorstellungen haben sich mir eingeprägt. Was für eine Ehre, ihnen mit diesem Film ihr vielleicht erstes Kinoerlebnis bescheren zu dürfen. Ankunft in München. Die Großbaustelle des Bahnhofs ist nicht gerade einladend. Dafür ist das Beobachten der Menschen, die sich zur Begrüßung um den Hals fallen, umso schöner. Wie gut wäre es, wenn man die Energie dieser vielen Bahnhofs-Umarmungen speichern und direkt in den Antrieb eines Zuges speisen könnte. Eine Art Liebes-Perpetuum mobile. Vielleicht könnte das ja die Verspätungsprobleme der Bahn lösen. Zuhause mache noch einen Nachmittags-Spaziergang im nahegelegenen Alten Südfriedhof. Ich kenne ihn in- und auswendig und entdecke doch jedes Mal neue Details, die mir gefallen: mächtige Baumwurzeln, die Steinplatten aus der Erde hebeln, von der Witterung verschliffene Statuen oder Namen auf Grabsteinen wie Rosa oder Otto, die heute, 100 Jahre später, wieder an Kinder vergeben werden. Auf Friedhöfen ist die Zeit erlebbar. Eine heiße Suppe von „Max Beef Noodles“ rundet den Tag ab.

Dienstag: Dinge mit Geschichte

Hausleiter Noel von Lipinski und Mitarbeiterin Bettina Zall im Gebrauchtwarenhaus der Caritas in Obersendling. (Foto: Robert Haas)

Nach der Kino-Tour ist eine kleine Auszeit vonnöten. „Verreise doch! Am besten ins Warme!“, haben mir viele geraten. Aber das letzte Jahr war für mich von so vielen Dreh-Reisen geprägt, dass ich lieber einfach mal dableibe und die eigene Stadt aus anderen Blickwinkeln entdecke. Außerdem kann ich jeder Jahreszeit etwas abgewinnen. Auch dem Winter. Heute zieht es mich als Erstes ins Gebrauchtwarenhaus „Weißer Rabe“. Dort stöbere ich gern zwischen Möbeln, Geschirr und Secondhand-Kleidung, die alle ihre eigene Geschichte erzählen. Ich war lange nicht mehr dort, denn es hat mittlerweile nur unter der Woche geöffnet. Nun zähle ich mich aber zu den Glücklichen, die diese Öffnungszeiten nutzen können. Am Abend bleibe ich in gewohnten Mustern: köstliche Pizza oder kleine, feine Gerichte im „Saluki“. Wenn man mich fragt: das beste Restaurant der Stadt. Einfach, raffiniert und eine wahnsinnig sympathische Atmosphäre.

Mittwoch: Schwimmen mit Ambiente

Inmitten des Jugendstils schwimmt es sich im Müllerschen Volksbad besonders gut. (Foto: Rose Hajdu)

Eigentlich mag ich Schwimmen in Hallenbädern nicht so gern. Aber nach einem Bandscheibenvorfall bin ich auf Rückentraining angewiesen, und da gehört Schwimmen nun mal dazu. Am liebsten gehe ich ins Müller’sche Volksbad. Schon beim Ankommen begeistert mich der Blick auf die eisige Isar und die sich davorschiebenden Dampfschwaden, die aus dem warmen Bad dringen. Inmitten des Jugendstils schwimmt es sich dann besonders gut. Bevor es wieder in die Kälte geht, mache ich einen Abstecher in die „Rustikeria“. Gibt es ein wohltuenderes Essen als eine warme Focaccia? Ich glaube nicht! Trotz Auszeit spaziere ich am frühen Abend durchs Glockenbachviertel zu einem Arbeitstermin. In der Bar „Maroto“ treffe ich einen Kameramann, um das nächste Projekt zu besprechen.

Donnerstag: Ort der Kindheit

Oase der Ruhe: Der winterliche Staffelsee im Murnauer Moos. (Foto: Mauritius Images/Udo Siebig)

Heute aber wirklich Auszeit! Ich bin auf dem Weg in die Natur. Zuerst an den Staffelsee – Ort meiner Kindheit, und für mich auch Ort der Ruhe. Die weite Aussicht auf See und Berge berührt mich jedes Mal aufs Neue. Und das Eintauchen ins Dorfleben gefällt mir gut: Ein kurz geplanter Besuch beim Bäcker kann sich schnell ausdehnen, wenn man auf dem Kirchplatz alte Bekannte trifft. Mittags fahre ich noch ein Stück weiter Richtung Süden. Zu unserem Hausberg sozusagen, dem Hörnle. Auch im Winter bietet er eine wunderbare Wanderung, auf der ich schon ab den ersten Metern den Geschmack von Kaiserschmarrn auf der Zunge habe. Oben angekommen gehe ich dann noch weiter aufs hintere Hörnle. Von dort aus kann man bis ins Wettersteingebirge schauen. Und wenn ich dann in der warmen, nach Käsespätzle und Karamell duftenden Hütte sitze, fühlt es sich an, als hätte ich eine ganze Woche Urlaub gemacht.

Freitag: Kulinarischer Spaziergang

In der Bravo-Bar fühlt sich der Gast wie in einer überdimensionierten Wohnküche. Und es gibt den Espresso zum italienischen Preis. (Foto: Stephan Rumpf)

Zurück in der Stadt packt mich wahrscheinlich wieder die Sehnsucht nach Italien. Genauer gesagt nach Rom, wo ich einige Jahre gelebt habe. Dort liebe ich es, durch die Stadt zu mäandern und mich durch die verschiedenen Köstlichkeiten zu probieren. In München ist so ein Spaziergang schwieriger, aber nicht unmöglich. Ich beginne den Tag in der sizilianischen Pasticceria „La Dolce Vita“ in der Lindwurmstraße – für Cannoli und Sfogliatelle könnte ich sterben. Fast noch mehr aber für salzige Arancini. Weiter geht es für einen zweiten Espresso in der „Bar Bravo“ in der Fraunhoferstraße. Am Tresen stehen und nur 1,50 Euro zahlen fühlt sich wirklich an wie in Italien. Während eines kulinarischen Spaziergangs darf natürlich der Viktualienmarkt nicht fehlen. Ich steuere ich immer als Erstes den Gurkenstand an. Danach eine warme Schmalznudel vom „Café Frischhut“. Anschließend hole ich meine Mutter in ihren aktuellen Ausstellungsräumen ab. Ihre Kunstwerke, große Wandteppiche, sind bis Ende März im „Notariat Greipl“ in der Theatinerstraße zu sehen. Zusammen gehen wir später vielleicht noch ins Arena-Kino. Ich mag Kinobesuche mit meiner Mutter – sie lacht immer lauter als alle anderen.

Samstag: Einkaufen wie in Istanbul

Üppig und bunt gefüllte Regale im türkischen „Süpermarket Verdi“ in der Landwehrstraße. (Foto: Robert Haas)

Samstag ist Einkauftag. Am liebsten mache ich das im türkischen Supermarkt „Verdi“ in der Landwehrstraße. Es ist, als würde man eine kurze Reise nach Istanbul machen – das Angebot geht aber weit über die türkische Küche hinaus. So lasse ich mich immer von den üppig und bunt gefüllten Regalen zu neuen Gerichten inspirieren. Heute kaufe ich ein bisschen mehr ein, denn morgen werde ich Freunde bekochen. Am Abend steht noch ein Konzert auf dem Programm: Das „Import Export“ veranstaltet einen Abend mit Cumbia und Brazilian Funk. Perfekt zum Tanzen.

Sonntag: Besonderes Café

Stimmunsvolles Spiel von Licht und Schatten in den opulenten Räumen des Cafés in der Glyptothek. (Foto: Catherina Hess)

Ausschlafen und Kakao im Bett. Dann aber raus, mit dem Fahrrad zum Königsplatz. Ich bin stolze Besitzerin einer Jahreskarte für das Café in der Glyptothek, und weil im Winter der Zugang über den Hof geschlossen ist, komme ich damit auch in den Genuss, durch die Ausstellungsräume laufen zu dürfen. Das Spiel von Licht und Schatten in den opulenten Räumen ist jedes Mal großartig. Nach einem Toast im Café laufe ich durch den rechten Gebäudeteil zurück zum Ausgang. Vorbei an dem kleinen römischen Jungen aus Marmor, der vor Freude eine Gans stranguliert. Zuhause fange ich bei lauter Musik an zu kochen. Für mich die größte Entspannung. Ein paar Stunden später werden Freunde an unserem Tisch sitzen und wir essen – schöner könnte ich mir einen Sonntagabend kaum vorstellen.

Regisseurin Antonia Simm. (Foto: Hans-Florian Hopfner)

Antonia Simm wurde 1989 in Weilheim geboren und ist in Uffing am Staffelsee, Rom und München aufgewachsen. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zur Übersetzerin für Italienisch absolvierte sie ein redaktionelles Volontariat bei der Produktionsfirma Megaherz und arbeitete dort später als Redaktionsleiterin. „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ ist ihr erster Kinofilm.