Antje Zelnitschek ist eine der wenigen Frauen in einer Chefposition in der deutschen Musikindustrie. "Es ändert sich gerade ein wenig", zumindest sei die Branche nicht mehr ausschließlich männlich geprägt.

Antje Zelnitschek ist seit Kurzem Geschäftsführerin der Münchner Plattenfirma F.A.M.E. Recordings - eine große Herausforderung in einer Zeit, in der es Labels schwerer haben als früher, in einem Business, das es Frauen noch immer nicht leicht macht.