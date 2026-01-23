Die Münchner Generalkonsulin des Staates Israel Talya Lador-Fresher kritisiert eine aktuelle Ausstellung der Performance-Gruppe „Chicks on Speed“ in der Villa Stuck als partiell antisemitisch, ein Exponat verherrliche den Terror der Hamas. „Wenn Teil eines ‚Kunstwerks‘ ein großes Stück Wassermelone ist, die eindeutig Hamas-Terror-Verherrlichung symbolisiert, kann ich nicht verstehen, wie dies von der Kunstfreiheit gedeckt sein kann“, erklärt die Diplomatin wörtlich. „Die Hamas ist eine Terrororganisation, die auch von der Bundesrepublik Deutschland als solche eingestuft wurde.“