Verletzt eine neue Gesetzespassage das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung? Mit dieser Frage muss sich der Bayerische Verfassungsgerichtshof beschäftigen, ihm liegt eine Popularklage vor. Es geht um die im Dezember 2025 vom Landtag beschlossene Ergänzung der bayerischen Gemeindeordnung: Diese sieht einerseits vor, dass jeder Bürger öffentliche Einrichtungen seiner Gemeinde benutzen darf. Der Anspruch aber bestehe nicht für Veranstaltungen, auf denen „antisemitische Inhalte zu erwarten sind“.

Der Münchner Rechtsanwalt und frühere Bundestagsabgeordnete Hildebrecht Braun und drei Mitstreiter legen dagegen Popularklage ein. Jeder Bürger in Bayern kann ein bayerisches Gesetz darauf prüfen lassen, ob es verfassungskonform ist. „Wir wollen, dass die Meinungsfreiheit geschützt wird“, sagt Braun am Freitag, als er zusammen mit Shelly Steinberg die Klage vorstellt.

„Was ist Antisemitismus? Was ist erlaubte Kritik an der israelischen Regierung?“ Diese beiden zentralen Fragen in der Klage benennen die Konfliktlinie. Braun kritisiert, dass mit dem angegriffenen Satz in der Gemeindeordnung auch Veranstaltungen verhindert werden könnten, die lediglich die israelische Regierung kritisierten. Das Ausweichen auf private Räume sei oft schwierig, da das Nein einer Kommune Signalwirkung habe und private Saalvermieter womöglich abschrecke, weil sie keinen Ärger mit der Stadt wollten. Steinberg sagt: „Es herrscht ein Klima der Angst.“

Der Begriff Antisemitismus ist nicht eindeutig. International werden mehrere Definitionen politisch und wissenschaftlich diskutiert. In Deutschland hat sich der Bundestag für eine weitgehende Version ausgesprochen, viele Behörden stützen sich auf sie, auch die Stadt München. Diese Definition aber ist nach Brauns Überzeugung zu weit gefasst und verurteile auch legitime Kritik an der Politik Israels als antisemitisch. Er und seine Mitkläger definieren Antisemitismus schlicht als „Benachteiligung von Juden, weil sie Juden sind“.

Braun sagt, dass schnell unter Antisemitismusverdacht gerate, wer das „Leid der Palästinenser“ thematisiere oder die besagte Antisemitismus-Klausel angreife. Deshalb stellt er der Popularklage die Vorstellung der vier Kläger voran: Shelly Steinberg habe den deutschen und israelischen Pass, viele Verwandte ihrer Großeltern seien in Auschwitz ermordet worden. Maria Feckl organisiert die Münchner Friedenskonferenz mit, sie ist für die Grünen Gemeinderätin in Forstern im Kreis Erding. Andreas Lesser ist ein Münchner Unternehmer, der sich für Menschenrechte einsetze. Braun saß für die FDP acht Jahre lang im Bundestag und sei seit 25 Jahren Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.

Hildebrecht Braun, hier bei einer Podiumsdiskussion zum Israel-Palästina-Konflikt, hat Popularklage eingereicht. Florian Peljak

Die Kläger, sagt Braun, lehnten Antisemitismus klar ab, bekämpften ihn und hielten den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 für ein schreckliches Verbrechen. Sie wollten sich aber nicht das Recht nehmen lassen, auf das Unrecht hinzuweisen, das Palästinensern durch den Staat Israel angetan werde. Steinberg sagt, dass sie nicht nur für freie Meinungsäußerung kämpfe, sondern auch für das Recht, sich zu informieren und sich eine Meinung überhaupt zu bilden.

In München habe die Stadt mehrmals in den vergangenen Jahren versucht, Veranstaltungen zum Israel-Palästina-Konflikt zu erschweren oder zu verhindern. Vor dem Bundesverwaltungsgericht erlitt die Stadt eine bundesweit beachtete Niederlage. Es ging um den sogenannten BDS-Beschluss des Stadtrats von 2017: So sollte unterbunden werden, dass in städtischen Räumen die Boykottkampagne gegen Israel auch nur diskutiert werde. Darin sah das höchste deutsche Verwaltungsgericht 2022 das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzt. Solche Vorgaben wären allenfalls auf Basis eines entsprechenden Gesetzes möglich.

Eine solche Grundlage forderte die Stadt: Als im November 2023 der israelische Historiker Ilan Pappé in einem Bürgerhaus erst nach gerichtlicher Intervention über „die ethnische Säuberung Palästinas“ sprechen durfte, ließ die Stadt hinter der Bühne ein Plakat aufhängen. Darauf formulierte sie ihr Bedauern, dass sie „aufgrund der Rechtslage gezwungen“ sei, die Veranstaltung zuzulassen; zugleich appellierte sie „nachdrücklich“ an Bund und Freistaat, „nichts unversucht zu lassen, um eine rechtliche Grundlage zu schaffen, damit Kommunen für antisemitische Akteur*innen und Äußerungen keine städtischen Räume mehr zur Verfügung stellen müssen“.

Die gewünschte gesetzliche Basis findet sich nun in der Gemeindeordnung. Der frühere OB Dieter Reiter lobte die Passage: „Mit dieser gesetzlichen Neuregelung beweist der Freistaat Mut und setzt ein echtes Zeichen gegen Antisemitismus, was man angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung nicht hoch genug bewerten kann.“

Rechtsanwalt Braun sagt, er rechne nicht damit, dass Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) die „Verbotsorgie“ stoppe. Wer den Krieg in Gaza kritisiere oder auf die prekären Lebensumstände von Palästinensern in den besetzten Gebieten hinweise, dürfe nicht als antisemitisch gebrandmarkt werden. Es sei „völlig unstreitig“, dass man die chinesische Regierung wegen deren Behandlung von Uiguren oder die türkische Regierung wegen ihres Umgangs mit Kurden kritisieren dürfe. „Im Fall Israels kann nichts anderes gelten“, heißt es in der Klage. Gerade die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel „legen eine klare Sprache nahe, wenn Völkerrecht eklatant verletzt“ werde.