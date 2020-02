Die Antilopen Gang brachte den Punk in den Hip-Hop: Die drei Düsseldorfer stänkerten 2009 im Internet-Hit "Fick die Uni" gegen Studenten, mit "Beate Zschäpe hört U2" entlarvten sie den Extremismus in der Gesellschaftsmitte, mit dem Album "Anarchie und Alltag" landeten sie auf Platz 1. Auf "Abbruch, Abbruch" befassen sich die Brüder Tobias und Daniel Pongratz alias Panik Panzer und Danger Dan, die zu zweit zum Interview kamen, und Koljah Podkowik nun mit ihrem Werdegang von Außenseiter-Helden hin zur Pop-Band, die sich nicht damit anfreunden will, Pop-Band zu sein.