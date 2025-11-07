Der US-Konzern Anthropic, einer der wichtigsten Konkurrenten des Chat-GPT-Entwicklers Open AI, eröffnet ein Büro in München . Das Unternehmen aus San Francisco steht hinter der KI -Modellfamilie Claude, die vorwiegend in Finanz-, Rechts- und Softwareabteilungen von Unternehmen eingesetzt wird.

Während Open AI mit Chat-GPT den Massenmarkt bedient, konzentriert sich Anthropic auf Unternehmen, denen die Firma sichere, präzise und zuverlässige Datenverarbeitung verspricht. Zu den deutschen Kunden gehören unter anderem der Autobauer BMW, der Softwarehersteller SAP und die Berliner Digitalbank N26.

München hat sich in den vergangenen Jahren zum Standort für internationale Technologie-Konzerne entwickelt. Nach Apple, Google und Microsoft hatte dort im Mai auch Open AI eine eigene Deutschland-Niederlassung eröffnet. Mit der Ansiedlung von Anthropic festigt die Stadt ihre wachsende Rolle als Standort für KI-Unternehmen in Europa.

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) freute sich über die Entscheidung. Die Strategie, „den Freistaat zu einem Zentrum digitaler Zukunftstechnologien auszubauen“, gehe auf.

Anthropic plant zusätzlich eine Niederlassung in Paris, um sein Geschäft in Europa auszubauen. Zu den Investoren der KI-Firma zählen unter anderem Google und Amazon. Anthropic wurde 2021 von ehemaligen Open-AI-Mitarbeitern gegründet und gilt als eines der derzeit dynamischsten Unternehmen im globalen KI-Markt.