Daniel L. ist Verkehrspolizist, 32, ein schmaler, winterblasser Mann mit kleinem Schnauzbart. Als er und sein Kollege am 13. Februar 2025 die große Verdi-Demo sichern sollten, gegen drängelnde Autofahrer, gegen Radfahrer, die nicht warten können, bis der Demonstrationszug vorbeigezogen ist, da war das sicher keine allzu fordernde Aufgabe. Fünf Polizeifahrzeuge waren sie am Ende der Demonstration, in jedem zwei Polizisten, und Daniel L. und sein Kollege saßen im Schlussfahrzeug, ganz hinten.