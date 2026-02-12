Sie ist sofort losgelaufen, als sie bemerkt hat, was unten auf der Straße passiert ist. „Wir müssen helfen!“, hat sie ihrer Kollegin zugerufen. Die beiden Krankenschwestern rennen auf die Kreuzung, mitten ins Chaos. Die Leute rufen: „Da ist ein Kind, da ist ein Kind!“
Anschlag auf Verdi-Demo„Ich hätte das Kind nicht retten können, oder?“
München erinnert an die Mutter und ihre zweijährige Tochter, die vor einem Jahr beim Anschlag auf eine Verdi-Demo getötet wurden. Im laufenden Prozess schildern Augenzeugen die fürchterlichen Ereignisse, so auch eine Krankenschwester, die dem Mädchen helfen wollte.
Von Linus Freymark
