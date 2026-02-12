Zum Hauptinhalt springen

Anschlag auf Verdi-Demo„Ich hätte das Kind nicht retten können, oder?“

Lesezeit: 4 Min.

Kurz nach dem Anschlag legten zahlreiche Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an, um der Opfer zu gedenken.
Kurz nach dem Anschlag legten zahlreiche Menschen Blumen nieder und zündeten Kerzen an, um der Opfer zu gedenken. (Foto: Stephan Rumpf)

München erinnert an die Mutter und ihre zweijährige Tochter, die vor einem Jahr beim Anschlag auf eine Verdi-Demo getötet wurden. Im laufenden Prozess schildern Augenzeugen die fürchterlichen Ereignisse, so auch eine Krankenschwester, die dem Mädchen helfen wollte.

Von Linus Freymark

Sie ist sofort losgelaufen, als sie bemerkt hat, was unten auf der Straße passiert ist. „Wir müssen helfen!“, hat sie ihrer Kollegin zugerufen. Die beiden Krankenschwestern rennen auf die Kreuzung, mitten ins Chaos. Die Leute rufen: „Da ist ein Kind, da ist ein Kind!“

IS-Terror in München – das Prozess-Tagebuch, Tag 6
:Polizisten berichten vom rätselhaften Verhalten des Attentäters

War Farhad N. unmittelbar nach dem Anschlag auf die Verdi-Demo wie „bewusstlos“ oder wollte er nicht reagieren? Beamte schildern, wie sie den Attentäter erlebten – und wie er sich äußerte.  Die SZ dokumentiert jeden einzelnen Prozesstag.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und -Autoren

