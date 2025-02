München wurde Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens. Ein Mann, der sein Auto absichtlich in eine Menschengruppe hinein beschleunigt – eine solche Tat zielt nicht nur auf Tote und Verletzte in der Menge ab, sie soll auch Angst, Verunsicherung, Sorge in der Gesellschaft auslösen. Sie ist dazu angetan, „die freiheitliche demokratische Grundordnung zu erschüttern“, wie es in der Begründung heißt, mit der der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich zog.