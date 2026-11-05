Wer oder was bringt einen 17-Jährigen aus einer serbisch-orthodoxen Familie dazu, sich im Internet mithilfe von IS-Propaganda islamistisch zu radikalisieren? Darüber rätseln derzeit Ermittler in München und Belgrad. Denn der junge Mann, Dario N., hatte offenbar in München einen Anschlag geplant und – nachdem er festgenommen und ausgewiesen worden war – ein Attentat in Belgrad begangen. Warum ihm das trotz angeblicher Überwachung durch die serbischen Behörden gelang, ist eine der vielen offenen Fragen in diesem Fall.

Wegen schulischer Probleme war N. mit knapp 14 Jahren aus seinem serbischen Heimatort Bela Reka, wo seine Mutter und sein Stiefvater leben, zum in München lebenden Vater gekommen. In Bayern erst soll er sich radikalisiert haben. Serbische Sicherheitskreise sollen von einer „unbekannten Person“ berichtet haben, mit der der Jugendliche in Kontakt getreten sei. Das bayerische Innenministerium dagegen schreibt auf die Frage, ob N. Hintermänner oder Mitwisser in Bayern gehabt habe: „Anhaltspunkte für Straftaten, die in die Zuständigkeit bayerischer Ermittlungsbehörden fallen, haben sich insoweit nicht ergeben.“

Fest steht dagegen, dass N. Propaganda der Terrororganisation „Islamischer Staat“ im Netz nicht nur konsumierte, sondern auch verbreitete. So geriet er im Frühjahr in den Fokus bayerischer Ermittler von der Zentralstelle zur Abwehr von Extremismus und Terrorismus (ZET). Als die Gefährdung konkret wurde, nahmen Polizisten den damals 17-Jährigen am 22. Juni fest. N. war beobachtet worden, als er den Sankt-Jakobs-Platz in München ausgespäht und versucht haben soll, „sich Waffen zu besorgen, um einen Anschlag auf das dortige Jüdische Museum zu begehen“.

Nach einem Monat in Untersuchungshaft wurde der zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Serbe in sein Heimatland zu seiner Mutter abgeschoben. Dort sei er überwacht worden, versicherte der amtierende serbische Innenminister. Dennoch gelang es dem jungen Mann am Montag vergangener Woche trotz einer Vermisstenmeldung durch seine Familie spurlos unterzutauchen und 33 Stunden später mit einem Messer bewaffnet auf einen Wachmann vor der israelischen Botschaft in Belgrad loszugehen. Dabei wurde er erschossen.

Die jetzt bekannt gewordenen Anschlagspläne des Jugendlichen reihen sich ein in eine ganze Kette ähnlicher Vorfälle in den vergangenen Jahren, die sich gegen die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) richteten. Bedroht werden die mehr als 10 000 jüdischen Münchnerinnen und Münchner dabei ebenso von islamistischer Seite wie von iranischen Agenten und von Rechtsextremisten. Von „Normalität, die nicht normal sein sollte“, sprach im Februar IKG-Vize Yehoshua Chmiel.

Antisemitismus : Morddrohung gegen Knobloch – Spaenle sieht „jede Grenze überschritten“ Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde zu bedrohen, sei „mehr als ein Tabubruch“, sagt Bayerns Antisemitismusbeauftragter. Knobloch hatte wegen der Drohung ihre Teilnahme an einer Veranstaltung abgesagt. ...

„Jeder Jude wird jetzt sterben (...) mache alle tot.“ So stand es handschriftlich in einem Drohbrief, der im Februar bei der IKG einging. Einer von mehr als 100 Hetz- und Drohbriefen, die die jüdische Gemeinde jedes Jahr erhält. Doch diesmal war eine scharfe Patrone beigelegt. Absender soll ein 67-Jähriger aus Niedersachsen gewesen sein. Bei einer Razzia in seinem Haus fand die Polizei im Mai zwölf Schusswaffen, Munition und NS-Memorabilien, darunter ein Foto Hermann Görings.

Unmittelbar nach der Wahl in Sachsen-Anhalt schmierten Unbekannte Morddrohungen gegen die IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch auf eine Parkbank und einen Mülleimer im Englischen Garten. Der oder die Täter hatten zunächst Bezug auf den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt genommen und im zweiten Teil die Morddrohung ausgesprochen. Knobloch sagte daraufhin auf Anraten ihrer Personenschützer ihre Teilnahme an einer Abendveranstaltung ab.

Bereits 2003 hatten Polizei und Verfassungsschutz ein Neonazi-Netzwerk ausgehoben, das Sprengstoff gebunkert hatte. Wie konkret die Anschlagspläne gegen die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums auf dem Jakobsplatz damals waren, blieb im Prozess offen. „Ein Anschlag auf das Zelt und die Ehrengäste hätte ein Blutbad zur Folge gehabt“, sagte Charlotte Knobloch zwanzig Jahre später.

Sicherheitsexperten beunruhigt die Zahl radikalisierter junger Erwachsener als Planer und Täter von Anschlägen

56 Jahre dauerte es dagegen, bis feststand, wer 1970 einen Brandanschlag auf das Altenheim der jüdischen Gemeinde in der Reichenbachstraße verübt hatte: ein Berufskrimineller und Rechtsextremist, der für seine Tat nicht mehr belangt werden konnte, weil er in der Zwischenzeit gestorben war. Bei dem Anschlag auf das im ehemaligen jüdischen Gemeindezentrum untergebrachte Seniorenwohnheim starben sechs Bewohner in den Flammen, ein siebter beim Sprung aus dem vierten Stock.

Drohungen und Anschlagspläne gegen Münchens jüdische Gemeinde kommen jedoch auch von Islamisten und aus Iran. Im Frühjahr 2024 spionierte ein mutmaßlicher iranischer Low-Level-Agent die Adressen von in München lebenden Juden aus. Sogar von einem Mordauftrag war die Rede. Zwei Jahre später verübten ebenfalls wohl „Proxies“ im Auftrag des Mullah-Regimes einen Sprengstoffanschlag auf ein jüdisches Restaurant in der Maxvorstadt.

Attentat von 1970 : Brandanschlag auf jüdisches Altenheim steht vor der Aufklärung – nach mehr als 50 Jahren Die Ermittlungen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft konzentrieren sich auf einen 2020 gestorbenen Münchner. Der Rechtsextremist, der das Seniorenheim in der Reichenbachstraße angezündet haben soll, ist für weitere Straftaten bekannt. Von Martin Bernstein ...

Radikalisierte Jugendliche und junge Erwachsene als Planer und Täter bei Anschlägen: Das Phänomen ist bekannt und beunruhigt Sicherheitsexperten. Im September 2024 griff ein bewaffneter 18-Jähriger das israelische Generalkonsulat in München an. Im Mai 2025 durchsuchten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums München die Wohnung eines 20 Jahre alten Griechen. Der junge Mann soll sich laut Verfassungsschutz im Internet mit Propagandainhalten des IS auseinandergesetzt und nach Sprengstoffen erkundigt haben.

Im August desselben Jahres stoppten Polizisten einen 19 Jahre alten Afghanen aus München am Flughafen bei der Ausreise. Zuvor hatte der junge Mann einen Text verfasst, der Selbstmordattentate rechtfertigt. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Anleitungen und Inhaltsstoffe zur Herstellung von Sprengstoff.

Und vor wenigen Wochen erst verurteilte das Amtsgericht Augsburg einen 16-Jährigen zu einer Jugendstrafe von drei Jahren. Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft München handelt es sich bei dem Jugendlichen um einen IS-Sympathisanten. Er hatte den Ermittlern zufolge große Mengen Pyrotechnik gelagert, um damit einen Anschlag auf eine Synagoge zu begehen.