Am Tag nach dem Anschlag geben die Ermittler bekannt, warum sie von einem islamistischen Motiv ausgehen, die Zahl der Opfer steigt auf 36, und am Tatort erklärt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Die Brutalität dieser Tat macht fassungslos.“

Von Stephan Handel und Joachim Mölter

Am Tag danach soll es Antworten geben auf viele, viele Fragen – von denen doch so viele offen bleiben müssen. Neben einigen Erkenntnissen, die die Ermittler in 24 Stunden zusammengetragen haben, aber gibt es die eine wichtige; sie wird ausgesprochen von der Leitenden Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann bei einer Pressekonferenz im Münchner Polizeipräsidium am Freitagmittag. Tilmann ist Leiterin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, kurz ZET, angesiedelt bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Sie sagt: „Nach den bisherigen Erkenntnissen würde ich mich schon trauen, von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen.“