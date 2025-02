Von Katja Auer

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist krisenfest, seit 2007 ist er Innenminister, der dienstälteste in Deutschland, der am längsten amtierende in der Geschichte Bayerns. Den Mann aus der Ruhe zu bringen ist ungefähr so wahrscheinlich, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen ernsthaft freundlichen Satz über Robert Habeck zu entlocken. Nicht umsonst wird Herrmann, 68, in seiner eigenen Partei „Balu“ genannt, nach dem gemütlichen Bären aus dem Dschungelbuch.