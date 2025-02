Anschlag in München

Wie geht es den Gewerkschaftsmitgliedern, die an der angegriffenen Demo teilnahmen? Der Münchner Verdi-Vorsitzende Harald Pürzel über den Anschlag und warum er Ministerpräsident Söder kritisiert.

Interview von Bernd Kastner

Harald Pürzel ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi in München. In deren Demozug fuhr am Donnerstag ein junger Mann, laut Ermittlern absichtlich. Ein Gespräch über die Folgen des Anschlags und die mögliche Instrumentalisierung.