Wie lebte Farhad N. in München? Warum war er trotz des abgelehnten Asylantrags noch in Deutschland? Und wieso wird der Abschlag als „islamistisch motiviert“ eingestuft? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von René Hofmann

<strong>Wer ist Farhad N.?</strong>

Der 24-Jährige stammt aus Afghanistan. Nach eigenen Angaben reiste er am 3. Dezember 2016 auf dem Landweg nach Deutschland ein und stellte hier am 14. Februar 2017 einen Asylantrag – so steht es in dem Urteil des Verwaltungsgerichts München, mit dem der Antrag am 9. Oktober 2020 endgültig abgelehnt wurde.