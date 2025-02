Warum war Farhad N. noch in Deutschland?

„Die Geschichte nur erfunden, um ein Bleiberecht zu erhalten“: Sein Asylantrag war 2020 mit deutlichen Worten einer Richterin abgelehnt worden – und trotzdem durfte Farhad N. bis zum tödlichen Anschlag in München bleiben. Wie ist das möglich? Eine Rekonstruktion.

Von René Hofmann

Zwei Tote, 37 Verletzte: So viele Opfer forderte die Tat von Farhad N. Am Donnerstag, 13. Februar, lenkte der 24-Jährige seinen Mini Cooper auf der Seidlstraße im Münchner Stadtteil Maxvorstadt absichtlich in einen Demonstrationszug der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Ermittler gehen von einer islamistischen Motivation aus.