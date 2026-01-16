München hat immer wieder Terroranschläge erlebt. Den OEZ-Anschlag 2016. Zwei der zehn NSU-Morde. Das Oktoberfestattentat 1980. Den Brandanschlag auf das jüdische Altersheim 1970. Aber nur gegen die Mörder des rechtsextremen NSU gab es auch einen Prozess. Die Täter der anderen Anschläge wurden entweder nie gefunden, töteten sich selbst oder wurden von der eigenen Bombe zerrissen.