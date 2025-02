Von Kathrin Aldenhoff

Dieser Einsatz ist auch für die Rettungskräfte nicht alltäglich. Zehn Schwerverletzte, unter ihnen ein Kind, außerdem zehn bis 15 mittelschwer Verletzte und einige Leichtverletzte zählten die Einsatzkräfte vor Ort. Insgesamt waren 150 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz, sichteten die Verletzten und organisierten den Transport in die verschiedenen Münchner Kliniken. „Wir sprechen in so einer Situation von einem Massenanfall von Verletzten“, sagt Sönke Lase, Leiter des Rettungsdienstes beim BRK München, der am Donnerstag an Ort und Stelle war. „Auch als ausgebildete Rettungskraft wird man von dem Gesamteindruck bei so einer Lage menschlich übermannt.“