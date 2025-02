Die Münchner Politik und Stadtgesellschaft zeigt sich nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Teilnehmer einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi schockiert und betroffen. „Ich bin tief erschüttert. Meine Gedanken sind bei den Verletzten “, erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einer ersten Reaktion. Unmittelbar danach eilte er zum Stiglmaierplatz, wo ein 24 Jahre alter Mann aus Afghanistan in den Demonstrationszug gefahren war. „Meine Gedanken sind bei allen Verletzten und Schwerstverletzten. Ich hoffe, dass sie alle überleben werden und wieder gesund werden“, sagte er dort.

Viele der Teilnehmer und auch der Verletzten arbeiten für die Stadt München. „Es ist so, dass es zahlreiche Mitarbeiter von mir sind“, sagte OB Reiter. „Auch das bedrückt mich sehr.“ Um die Betroffenen möglichst unkompliziert zu unterstützen, berief er den Krisenstab der Stadt ein. An den städtischen Dienstgebäuden ordnete er Trauerbeflaggung an. „Es ist immer noch schwer, Worte zu finden, an diesem fürchterlichen Tag. Die ganze Stadt steht unter Schock“, erklärte er am späten Nachmittag.

Der Zweite Bürgermeister der Stadt, Dominik Krause (Grüne), reagierte ebenfalls schwer angefasst: „Diese schreckliche Tat trifft München mitten ins Herz. Ich bin schockiert und tief erschüttert.“ Auch er dachte an die betroffenen Kollegen der Stadtverwaltung. „Menschen, die sich täglich darum kümmern, dass unsere Stadt funktioniert – ob in den Kitas oder der Müllabfuhr.“ Auf der Kundgebung hatten viele Teilnehmer ihre Kinder dabei, einige sind unter den Schwerverletzten. „Das macht die Tat umso abscheulicher. Ich wünsche den Verletzten vollständige und baldige Genesung“, sagte Krause.

Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, zeigte sich tief bewegt von dem „schrecklichen Vorfall, bei dem Menschen im öffentlichen Raum Opfer von willkürlicher Gewalt wurden“. Auch er stellte das Schicksal der Verletzten in den Vordergrund. „Ich bin in Gebeten bei den Opfern und Angehörigen“, sagte er und dankte wie die Stadtspitze „den Einsatzkräften für ihr schnelles Handeln“.

Auch das Münchner Forum für Islam drückte Entsetzen und Mitgefühl aus. „Wir sind in Gedanken bei den Verletzten, den Angehörigen und allen, die von dieser Tragödie betroffen sind“, sagte der Vorsitzende, Imam Benjamin Idriz. An seiner Haltung gegenüber dem mutmaßlichen Anschlag ließ er keinen Zweifel. „Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt auf das Schärfste – sie hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.“ Idriz betonte, dass sich die Gesellschaft nicht spalten lassen dürfe. „In diesen schweren Stunden rufen wir dazu auf, gemeinsam für Mitgefühl und Zusammenhalt in unserem Land zu arbeiten. München steht für Menschlichkeit und Solidarität, und in schweren Zeiten rücken wir noch enger zusammen.“

Hart getroffen wurden durch die grausame Tat auch die Gewerkschaften. Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB Bayern, drückte in einer Mitteilung sein Entsetzen aus. „Dass ein Fahrzeug gezielt in eine friedliche Verdi-Demonstration gesteuert wurde und dabei Streikende – darunter auch Kinder – teils lebensgefährlich verletzt wurden, macht uns fassungslos.“ Er forderte umfangreiche Ermittlungen. „Dieser feige Angriff auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Rechte eintreten, muss lückenlos aufgeklärt werden.“

Gewalt dürfe niemals ein Mittel sein, um Meinungsfreiheit und demokratisches Engagement zu unterdrücken. „Als Gewerkschaften stehen wir fest zusammen, heute mehr denn je. Unser Einsatz wird durch solche Taten nicht gebrochen – im Gegenteil. Wir werden weiterhin laut und entschlossen für die Rechte der Beschäftigten und eine solidarische Gesellschaft kämpfen.“