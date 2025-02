Was man bisher über den mutmaßlichen Täter weiß

Nach und nach werden mehr Details über den Mann bekannt, der am Donnerstagvormittag in die Menschenmenge nahe des Stiglmaierplatzes gerast war. Den Behörden war der Tatverdächtige nach SZ-Informationen bisher nicht als Extremist bekannt. Im Zuge der Ermittlungen prüfen die Ermittler auch den Auftritt des Mannes in den sozialen Medien, zu finden ist dort unter anderem ein Bild von ihm mit einem beigen Mini Cooper, wie er auch für die Tat verwendet wurde. Medienberichten zufolge wohnt der Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Solln. Nach Informationen des Spiegel sprengten Polizisten Donnerstagmittag das Türschloss und sicherten vor Ort Spuren.



Unklar ist weiterhin das Motiv für die Tat. Die Polizei will am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz über die neuesten Erkenntnisse informieren.



Was außerdem über den Mann bekannt ist (SZ Plus):