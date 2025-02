Ermittler gehen von islamistischer Tatmotivation aus

Der 24-jährige Afghane hat in seiner Vernehmung gestanden, am Donnerstag bewusst in die Menschenmenge gefahren zu sein. Die Tatbegründung sei so gewesen, dass "ich mich trauen würde, von einer islamistischen Tatmotivation zu sprechen", sagte die leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Tilmann, Leiterin der bayerischen Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus (ZET). Der Mann habe nach seiner Festnahme "Allahu akbar" gerufen und gebetet, das sei auch der Grund gewesen, dass das ZET sehr schnell die Ermittlungen übernommen habe, so Tilmann.





Derzeit werten die Ermittler das Handy des Tatverdächtigen und seine Social-Media-Aktivitäten aus. Hierbei stehe man noch ganz am Anfang, so Tilmann. In den sozialen Medien habe Farhad N. religiöse Inhalte gepostet und sich auch in Whatsapp-Gruppen religiös geäußert.